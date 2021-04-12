Гречаный в День космонавтики: Это был наш подвиг, и это был наш Юрий Гагарин!

Весь мир сегодня вспоминает первый полет человека в космос – событие, перевернувшее человеческое сознание. Этот подвиг прошел через времена и катаклизмы, но остался так же дорог нашей памяти, как 60 лет назад он был дорог сердцам миллионов советских людей, пишет на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный.
– Многие, как и я, наверняка, гордятся причастностью к этому событию. Гордятся тем, что Молдова внесла свой вклад в освоение космоса и тем, что летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, герой Советского Союза, первый человек, совершивший полет в космос, искренне любил нашу республику. Это был наш подвиг, и это был наш Юрий Гагарин! – отмечает она.
Гагарин, подчёркивает спикер, “любим не только нами”. Его звезда ярко горит над всем миром. В честь него воздвигнуты памятники, его именем названы улицы в десятках городах Европы. В честь его подвига учрежден Международный день авиации и космонавтики, отмечаемый 12 апреля.
– Поздравляю всех с этим праздником, символизирующим торжество мужества, высочайшего профессионализма и беззаветной преданности Родине! – подытожила она.
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