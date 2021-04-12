Гречаный в День космонавтики: Это был наш подвиг, и это был наш Юрий Гагарин!

– Многие, как и я, наверняка, гордятся причастностью к этому событию. Гордятся тем, что Молдова внесла свой вклад в освоение космоса и тем, что летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, герой Советского Союза, первый человек, совершивший полет в космос, искренне любил нашу республику. Это был наш подвиг, и это был наш Юрий Гагарин! – отмечает она.