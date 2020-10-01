Гречаный: Уверена, что молдо-китайское партнёрство будет укрепляться и в будущем!

Гречаный: Уверена, что молдо-китайское партнёрство будет укрепляться и в будущем!
Зинаида Гречаный поздравила Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и весь китайский народ с Днем провозглашения Китайской Народной Республики, и пожелала крепкого здоровья и процветания. 

Спикер выразила уверенность в том, что молдо-китайское партнерство, которое развивается на основе взаимного уважения и общих интересов, будет укрепляться и в будущем в результате конкретных действий и проектов.
– Я очень надеюсь, что через сотрудничество наших законодательных органов мы внесем значительный вклад в поступательное развитие двусторонних отношений в различных областях на благо наших граждан, – отметила она. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md