Гречаный: Уверена, что молдо-китайское партнёрство будет укрепляться и в будущем!

Зинаида Гречаный поздравила Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу и весь китайский народ с Днем провозглашения Китайской Народной Республики, и пожелала крепкого здоровья и процветания.

Спикер выразила уверенность в том, что молдо-китайское партнерство, которое развивается на основе взаимного уважения и общих интересов, будет укрепляться и в будущем в результате конкретных действий и проектов.

– Я очень надеюсь, что через сотрудничество наших законодательных органов мы внесем значительный вклад в поступательное развитие двусторонних отношений в различных областях на благо наших граждан, – отметила она.

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