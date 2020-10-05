Гречаный – учителям: Пусть Ваш важный и благородный труд ежедневно приносит признательность учеников и профессиональное удовлетворение!

С профессиональным праздником всех учителей, воспитателей и преподавателей поздравила и председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный. Она пожелала работникам системы образования крепкого здоровья, благополучия и успехов.

– Учитель – это проводник, который ведет ребенка в новый мир, прививая знания и навыки к преодолению препятствий на жизненном пути. Пусть Ваш важный и благородный труд ежедневно приносит признательность учеников и профессиональное удовлетворение, – пожелала спикер.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения диктует новые походы в организации деятельности учителей. Осознавая это, парламент принял недавно пакет мер в поддержку дидактических кадров в условиях экономических эффектов COVID-19. Воспитатели и преподаватели дошкольного образования, начальных, средних, старших классов и внешкольных учреждений больше не будут ограничены в количестве часов дидактической деятельности, отметила она.

– Надеюсь, что эти поправки, наряду с другими социальными мерами, помогут Вам в это непростое время. Дорогие воспитатели, учителя и преподаватели, еще раз поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, процветания, поддержки и любви близких Вам людей! – пожелала Гречаный.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЗИНАИДЫ ГРЕЧАНЫЙ

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