Гречаный: У депутатов, которые занимаются политической коррупцией, нет шансов вернуть себе репутацию

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31 год назад был образован Межпарламентский союз – старейшая международная организация парламентов. С тех пор ежегодно 30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Зинаида Гречаный поздравила коллег депутатов с этой датой, которая касается их непосредственно, ведь законодательный орган Республики Молдова является частью этой уважаемой международной организации.

Спикер подчеркнула, что День парламентаризма – это возможность еще раз оценить действия, которые избранники предпринимают на службе граждан. Вместе с тем она отметила, что усилия по инициированию и принятию сотен важных для людей законов и решений, особенно в этой критической ситуации, сводятся на нет политическим туризмом некоторых депутатов, который проявился наиболее цинично именно сегодня, во Всемирный день парламентаризма.

– Есть позорные и унизительные решения, которые подрывают имидж парламентского института в глазах граждан страны и международного сообщества. У депутатов, которые занимаются политической коррупцией, нет шансов вернуть себе репутацию, и, к сожалению, все меньше и меньше шансов восстановить полное доверие народа ко всему парламентскому институту. В сложившейся ситуации парламентское большинство будет искать новые решения, чтобы избежать полной дискредитации функции депутата и, что наиболее важно, помочь государству и гражданам избежать катастроф при столкновении с опасностями и поддерживать нормальный режим жизни и деятельности, – подчеркнула Гречаный.

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