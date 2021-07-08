Гречаный: Только наша команда сможет вывести страну из кризиса! (ФОТО)

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня с жителями села Старые Каракушаны Бричанского района. Говорили о досрочных парламентских выборах, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, 11 июля.

Спикер рассказала о социально-экономической программе Блока коммунистов и социалистов, кандидатом которого она является. Зинаида Гречаный призвала жителей села поддержать блок на выборах, потому что только эта профессиональная команда сможет вывести страну из кризиса.

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