Гречаный: Стратегический характер молдо-российских отношений остаётся неизменным

0

Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым. Беседа касалась различных сфер сотрудничества между Республикой Молдовой и Российской Федерацией, в том числе межпарламентского взаимодействия, координации усилий по борьбе с COVID-19, включая поддержку граждан обоих государств в этой сложной ситуации.

Спикер отметила, что, хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в сотрудничество между нашими странами на двухстороннем и международном уровнях, все же стратегический характер молдо-российского сотрудничества, дружба наших народов, а также заинтересованность властей Молдовы в дальнейшем укреплении отношений остаются неизменными.

Стороны коснулись также внутриполитической ситуации в нашей стране и деятельности законодательного органа. Зинаида Гречаный проинформировала российского посла о том, что парламента завершил весеннюю сессию 2020 года, но депутаты продолжают работать, в том числе в постоянных комиссиях.

⁃ Обсудили и другие важные актуальные вопросы сотрудничества между властями Республики Молдова и Российской Федерации. Выступили за дальнейшее развитие и укрепление молдо-российского взаимодействия по всем направлениям, – подчеркнула Гречаный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.