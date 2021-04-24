Гречаный: «Спутник» в Молдове ждали очень давно. Спасибо России за эту помощь!

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Сегодня в Республику Молдова поступила первая партия «Спутника». В дальнейшем будут и другие партии. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный. Она отметила, что прививку используют для вакцинации врачей, учителей и многих других категорий граждан.

⁃ В Молдове давно ждали эту вакцину, люди об этом говорят. Это поможет нам вакцинировать как можно большее количество граждан, – сказала она.

Зинаида Гречаный поблагодарила Владимира Путина, Вячеслава Володина и коллег из Госдумы РФ за оказание помощи Молдове.

⁃ Наше сотрудничество давно продолжается. Переговоры по этой вакцине начал еще Игорь Николаевич, когда был президентом Молдовы. И сегодня Додон сделал всё возможное, скоординировал мельчайшие детали поставки этой вакцины. Все работали над этим, очень благодарна, – добавила она.

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