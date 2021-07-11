Гречаный: Сегодня – решающий день для РМ. Надеюсь, граждане примут верное решение

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный отдала свой голос за команду государственников и профессионалов, у которых есть опыт и которые на деле показали, что умеют справляться со всевозможными кризисами. Об этом она заявила на выходе из избирательного участка.

– Сегодня – решающий день для РМ. Надеюсь, граждане примут верное решение, сами, не под чьим-то давлением, и по результатам выборов к власти придёт именно такая команда – государственников. Надеюсь, что этого хотят и люди, – сказала она.

Гречаный призвала граждан активно участвовать в голосовании.

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