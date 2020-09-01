Гречаный провела встречу с представителями МВФ

Гречаный провела встречу с представителями МВФ

Зинаида Гречаный провела сегодня онлайн-встречу с главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рубеном Атояном и новым постоянным представителем МВФ в Молдове Роджерсом Чавани. Спикер пожелала успехов новому постоянному представителю МВФ в Республике Молдова и выразила готовность к плодотворному двустороннему сотрудничеству.

Гречаный сообщила, что сегодня началась осенняя сессия Парламента РМ. Завтра постоянные комиссии соберутся на заседания, а на следующей неделе может состояться пленарное заседание законодательного собрания.

Новый постоянный представитель МВФ в Республике Молдова Роджерс Чавани рассказал, что он пока находится в Вашингтоне, но хотел бы, чтобы новая экономическая программа, поддерживаемая МВФ, была столь же успешной, как и предыдущая.

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