Гречаный провела онлайн-беседу с представителями ООН

Гречаный провела онлайн-беседу с представителями ООН

Зинаида Гречаный обсудила с Координатором-резидентом Организации Объединенных Наций и Постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Молдова Димой Аль-Хатиб вопросы усиления роли парламента в улучшении гендерного равенства в Молдове. В беседе также приняли участие представители ЮНИСЕФ, ЮНФПА и программы ООН-Женщины в нашей стране. 

Спикер высоко оценила сотрудничество законодательного собрания с агентствами ООН, призвала к продолжению партнерства в разработке и реализации проектов по гендерному равенству и продвижению женщин в политической, экономической и социальной сферах жизни. В этом контексте она подчеркнула важность соблюдения квоты участия женщин в 40 процентов на следующих парламентских выборах.

Председатель парламента также приветствовала создание Диалоговой платформы депутатов.

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