Гречаный: Профессиональная команда Блока коммунистов и социалистов сможет справиться со всеми проблемами

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Председатель парламента, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный находится сегодня с визитом в муниципии Бельцы.

– Программа достаточно насыщенная и интересная – встречи как с жителями населенных пунктов, так и с работниками государственных и частных предприятий, известных, благодаря своей продукции, всей стране, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Уже прошли беседы с коллективом бельцкого филиала компании Red-Nord и с работниками почтового отделения. Люди живо интересуются политической и экономической ситуацией в стране, сохранением рабочих мест и улучшением условий труда, повышением зарплат и пенсий.

Зинаида Гречаный рассказала о приоритетах работы Блока коммунистов и социалистов, который будет участвовать в парламентских выборах 11 июня. Она отметила, что особое внимание в программе блока уделяется развитию регионов, поддержке производства, созданию рабочих мест, социальной защите населения. Кандидат подчеркнула, что профессиональная команда Блока коммунистов и социалистов сможет справиться со всеми проблемами.

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