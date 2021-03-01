Гречаный призвала срочно рассмотреть вопрос закупки 1 млн доз вакцины от коронавируса для населения Молдовы

Гречаный призвала срочно рассмотреть вопрос закупки 1 млн доз вакцины от коронавируса для населения Молдовы

В контексте тревожной эпидемиологической ситуации, а также учитывая регистрацию в Молдове нескольких видов вакцин против коронавируса, Зинаида Гречаный созвала сегодня членов временно исполняющего обязанности правительства для обсуждения данного вопроса.  

Гречаный попросила срочно найти возможность приобрести 1 млн доз вакцины от коронавируса для населения. Врио премьера Аурелиу Чокой пообещал, что этот вопрос будет изучен, после чего будет инициирована процедура публичной закупки из средств Фондов обязательного медицинского страхования, а также резервного фонда правительства.

Во встрече также приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах и генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

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