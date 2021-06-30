Гречаный: При поддержке трудящихся нам удастся восстановить экономику и запустить новый виток развития страны!

Гречаный: При поддержке трудящихся нам удастся восстановить экономику и запустить новый виток развития страны!

Зинаида Гречаный провела сегодня встречи с трудовыми коллективами крупнейших компаний муниципия Бельцы, в том числе: Bălți-Gaz, «RED Nord», «Moldagrotehnica».

Председатель парламента, кандидат в депутаты представила им предвыборную программу Блока коммунистов и социалистов, рассказала о мерах по индустриализации экономики.

– Уверена, что при поддержке трудящихся нам удастся восстановить экономику и запустить новый виток развития страны, – подчеркнула она. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md