Гречаный: При поддержке трудящихся нам удастся восстановить экономику и запустить новый виток развития страны!

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Зинаида Гречаный провела сегодня встречи с трудовыми коллективами крупнейших компаний муниципия Бельцы, в том числе: Bălți-Gaz, «RED Nord», «Moldagrotehnica».

Председатель парламента, кандидат в депутаты представила им предвыборную программу Блока коммунистов и социалистов, рассказала о мерах по индустриализации экономики.

– Уверена, что при поддержке трудящихся нам удастся восстановить экономику и запустить новый виток развития страны, – подчеркнула она.

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