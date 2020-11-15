Гречаный: Президентом должен быть настоящий государственник, который никогда и никому не уступит наши суверенитет и независимость! (ВИДЕО)

Гречаный: Президентом должен быть настоящий государственник, который никогда и никому не уступит наши суверенитет и независимость! (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ отдала свой голос за мир, стабильность и процветание Молдовы. Об этом она заявила на выходе из избирательного участка.  

– Голосовала за человека, который будет настоящим государственником, который будет защищать нашу страну, гордиться ей и никому и никогда не уступит наши суверенитет и независимость. Мы – мирный народ, и должны жить в мире со всеми. В нашей стране есть много национальностей, но все вместе мы – народ Республики Молдова, и должны этим гордиться! Тогда у нас всё будет! – сказала она. 

Напомним, сегодня, 15 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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