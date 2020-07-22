Гречаный: Правительству Кику удалось обеспечить стабильность в условиях пандемии, и это – его главная заслуга (ВИДЕО)

Гречаный: Правительству Кику удалось обеспечить стабильность в условиях пандемии, и это – его главная заслуга (ВИДЕО)

В условиях экономического кризиса, который является следствием пандемии и к которому ни одна страна на всем земном шаре не была готова, правительству Иона Кику удалось обеспечить стабильность, и это – его главная заслуга. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявила Зинаида Гречаный.

– Я имею в виду то, что не было задержек по заработной плате, по социальным выплатам. Всё, что было заложено в бюджете, все программы реализуются и реализовывались даже в период пандемии. Кроме того, правительству в этот сложный период, когда оно практически потеряло на первом этапе (в марте и апреле) где-то 4 млрд леев доходов в государственный бюджет, а это огромная сумма, все-таки удалось обеспечить и социальные выплаты, и заработные платы, и ритмичное финансирование всех бюджетных учреждений. Удалось ввести и профинансировать такие программы, которые позволили увеличить какие-то социальные пособия, позволили помочь экономическим агентам в этот период. Правительство принимало абсолютно целенаправленные меры для того, чтобы экономика и люди не так сильно пострадали, – сказала она. 

Спикер также отметила усилия кабинета министров, принятые для реализации инфраструктурных проектов, необходимых для придания импульса экономики страны, а также договоренность с внешними партнерами о предоставлении Молдове финансовой помощи. А поведение оппозиции на представлении премьером отчета о деятельности Зинаида Гречаный осудила.

– Они вели себя, как на футбольном матче, – подчеркнула председатель парламента. 

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