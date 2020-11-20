Гречаный: Права детей и молодежи на жизнь, здоровье, образование и свободу – превыше всего в законодательной деятельности!

Гречаный: Права детей и молодежи на жизнь, здоровье, образование и свободу – превыше всего в законодательной деятельности!
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила день 20 ноября Международным днем защиты прав детей, а 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о защите прав ребенка. Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный опубликовала на своей странице в соцсети послание по случаю памятной даты. 

В частности, она подтвердила решимость законодательного органа и в дальнейшем вносить свой вклад в обеспечение благополучия всех детей в нашей стране.
– Права детей и молодежи на жизнь, здоровье, образование, свободу – эти приоритеты в законодательной деятельности превыше всего. Уверена, что помимо институциональной принадлежности все депутаты чувствуют моральную ответственность за каждого ребенка в стране. Потому что не бывает чужих детей! Уже сегодня в повестку парламента включены проекты, которые предусматривают охрану здоровья и мотивируют вовлечение детей и молодежи. Мы хотим, чтобы они чувствовали себя нужными и полезными для общества и страны, были уверены в будущем и, самое главное, чтобы их любили и защищали. Доброго здоровья и счастья, дорогие дети Республики Молдова! – подчеркнула спикер. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md