Гречаный поздравила жителей Бельц с 600-летием города

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Бельцы – второй по величине город Молдовы – отмечает сегодня свое 600-летие. Красота и уникальность этого города заключается в слиянии культур и национальностей, которые на протяжении веков в дружбе и взаимопонимании содействовали его становлению как сильному экономическому, промышленному, культурному, образовательному и научному центру севера страны, отметила на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный.

По случаю Дня города сердечно поздравляю жителей Бельц, благодарю их за добросовестный труд в различных сферах, на крупных, малых и средних предприятиях, в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса, сферы услуг и т. д. Именно вы помогаете городу расти, развивать его инфраструктуру, социальную сферу и повышать качество жизни горожан, – подчеркнула она.

Отдельно Гречаный поздравила бельчан, живущих за границей.

Поздравляю вас, дорогие бельчане, где бы вы ни находились! С днем рождения, вечно молодой город! – написала спикер.

В день Святого Николая она также поздравляет всех православных христиан Республики Молдова, особенно тех, кто сегодня празднует именины, желает им здоровья, благополучия, ясного неба и благословения на мудрые решения и полезные дела.

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