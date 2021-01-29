Гречаный поздравила сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником

Гречаный поздравила сотрудников и ветеранов прокуратуры с их профессиональным праздником

Председатель парламента пожелала сотрудникам и ветеранам прокуратуры успехов в работе, твёрдости духа, уважения, а также здоровья и личных достижений.

– Ваша профессия – одна из самых важных в системе правопорядка и играет ключевую роль в процессе укрепления демократии, прав и свобод человека, правового государства в целом. От вашего профессионализма и честности в большой мере зависит обеспечение верховенства закона. Благодарю всех, кто с честью выполняет миссию по защите закона, мира и спокойствия граждан Республики Молдова. Желаю вам и далее оправдывать ожидания общества и служить достойным примером для будущих прокуроров, – написала спикер в соцсети.

Она также отметила, что прокурор – не просто профессия, а призвание. Быть прокурором значит обладать безупречными личными качествами – большим чувством долга, преданностью службе, беспристрастностью и выдержкой, подчеркнула Зинаида Гречаный.

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