Гречаный поздравила сотрудников банковской системы с профессиональным праздником

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный поздравила сотрудников банковской системы с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 4 июня.

Гречаный отметила, что продвижение и диверсификация современных банковских услуг, повышение конкурентоспособности, соответствие международной передовой практике, развитие финансовой культуры и образования являются движущими силами реформ в современной экономике. Это было бы невозможно без вклада и без ежедневной профессиональной и самоотверженной работы сотрудников банка.

– Вы работаете в стратегической для Республики Молдова сфере. Стабильная и развитая финансовая система означает устойчивый экономический рост страны. Во время нынешней пандемии вы обеспечили функционирование финансово-банковской системы страны, продолжили предоставлять услуги и приняли ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19, обеспечению защиты здоровья сотрудников и клиентов, – подчеркнула спикер парламента в своём поздравлении.

Она также отметила, что внедрение новых методов, таких как: безналичный расчет, безопасные платежи для электронной коммерции, карты для оплаты товаров и услуг в торговых точках – оказывает благотворное влияние на охрану здоровья людей и доступ к качественным финансовым услугам.

– Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за вашу деятельность. Желаю вам здоровья, сил и профессиональных достижений для развития финансово-банковского сектора страны, – написала Гречаный.

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