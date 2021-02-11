Гречаный поздравила с Европейским днём экстренного номера «112» работников службы

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По случаю Европейского дня экстренного номера «112» председатель парламента Зинаида Гречаный поздравила всех сотрудников Единой национальной службы экстренных вызовов «112» и поблагодарила их за сложную и столь полезную для людей работу.

В 1991 году на территории Европейского союза была запущена единая служба экстренных вызовов «112», которая с 2018 года действует и в Республике Молдова. Сегодня единый номер «112» является важнейшим пунктом связи для спасения и помощи людям, попавшим в беду. По этому единому номеру граждане обращаются и в полицию, и в пожарную службу, и в скорую помощь, в каком бы уголке страны они ни находилась.

– Даже в эти минуты на единый номер «112» поступают звонки в связи с ситуациями, которые возникают из-за сложных погодных условий. Процесс усовершенствования системы продолжается, но уже сегодня можно однозначно утверждать, что Единая национальная служба экстренных вызовов «112» состоялась как современная и эффективная система, – написала она.

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