Гречаный поздравила руководство парламента Казахстана с днём независимости этой страны

Гречаный поздравила руководство парламента Казахстана с днём независимости этой страны
По случаю отмечаемого сегодня Дня независимости Республики Казахстан Зинаида Гречаный направила поздравительные послания Председателю Сената Парламента Республики Казахстан Маулену Ашимбаеву и Председателю Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлану Нигматулину. От имени депутатского корпуса Парламента Республики Молдова и от себя лично спикер передала казахскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья, счастья, благополучия и процветания. 

– Благодаря проведенным преобразованиям, направленным на усовершенствование системы государственного управления, сегодня можно с уверенностью сказать, что Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем. Убеждена, что и впредь дружественные отношения, успешное сотрудничество и взаимная поддержка будут служить делу процветания и прогресса наших народов, углублению двусторонних связей, обеспечению безопасности и стабильности в наших странах, – отметила она. 
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