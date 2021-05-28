Гречаный поздравила председателя Национального собрания Азербайджана с национальным праздником этой страны

0

По случаю Национального праздника Республики Азербайджан Зинаида Гречаный направила председателю Милли Меджлиса этой страны Сагибе Али кызы Гафаровой поздравительное послание, в котором отметила, что, благодаря неустанным усилиям руководства страны и всего азербайджанского народа, сегодня можно с уверенностью сказать, что Азербайджан стремительно развивается и укрепляет свои позиции на международной арене.

– Выражаю надежду, что конструктивные межпарламентские отношения и продвижение волеизъявлений наших народов внесут свой вклад в дальнейшее развитие двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Азербайджан. Передаю пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания каждой азербайджанской семье, – написала она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.