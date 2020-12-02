Гречаный поздравила Медведева с 19-летием со дня основания «Единой России»

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Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный поздравила Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, всё руководство и членов партии «Единая Россия» с 19-летием со дня основания.

Лидер ПСРМ отметила, что партия «Единая Россия» по праву является лидирующей политической силой российского общества. По итогам выборов 2016 года «Единая Россия» обладает конституционным большинством в Государственной Думе Российской Федерации. Всероссийская партия «Единая Россия» является твердой опорой политического курса, который проводит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

– Партия социалистов Республики Молдова высоко оценивает тесные отношения межпартийного, межпарламентского и межрегионального партнерства с партией «Единая Россия» и уделяет самое серьезное внимание стратегическому партнерству нашей страны с Российской Федерацией. Мы будем и впредь делать всё возможное, чтобы добрые дружеские отношения между нашими странами развивались по всем направлениям, – отметила Гречаный.

Она также выразила уверенность в том, что, благодаря совместным усилиям взаимоотношения между Партией социалистов Республики Молдова и Всероссийской политической партией «Единая Россия» будут ещё сильнее и плодотворнее укрепляться на всех уровнях.

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