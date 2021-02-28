Гречаный поздравила Кику с днём рождения

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Спикер парламента Зинаида Гречаный поздравила бывшего премьер-министра Иона Кику с днём рождения и пожелала ему здоровья, оптимизма и твёрдости духа.

– Я знаю Вас многие годы как профессионала высокого уровня, которого отличают ответственность, целеустремленность, умение предвидеть на много шагов вперед и успешно внедрять новые идеи и решения на благо Республики Молдова. Вы занимали одну из важнейших должностей в государстве в тот период, когда страна больше всего нуждалась в мудром, опытном и преданном руководстве. Мы благодарны Вам за титанические усилия, за то, что поставили во главу угла человека – его безопасную и спокойную жизнь, благополучное будущее семей, – написала спикер парламента.

Она также отметила, что правительственная команда под руководством Кику доказала способность бороться с пандемией, поддерживать функциональность соответствующих процессов в государстве и обеспечить их дальнейшее нормальное развитие.

– Уверена, что Ваши профессионализм, богатый практический опыт, активная гражданская позиция будут и далее служить Республике Молдова и гражданам страны, – подытожила Гречаный.

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