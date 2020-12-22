Гречаный поздравила энергетиков с профессиональным праздником

Гречаный поздравила энергетиков с профессиональным праздником

Председатель парламента пожелала работникам и ветеранам сферы энергетики крепкого здоровья, благополучия, мира и понимания в семье.

– День энергетика по праву можно считать нашим общим праздником, ведь результатами вашей работы пользуются все граждане страны. Благодаря вам в каждый дом приходит свет и тепло. Спасибо вам за ответственность, бдительность и оперативность, круглосуточно проявляемые при исполнении служебных обязанностей. Пусть новый год принесёт вам больше профессионального удовлетворения и поводов для радости в личной жизни, – написала спикер в соцсети.

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