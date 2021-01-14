Гречаный поздравила граждан с Новым годом по старому стилю

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Новый год по-старому – это особый праздник. С утра 14 января посевают зерном крестьян, родственников, близких и знакомых в знак начала нового урожайного года. Об этом на своей странице в соцсети написала председатель парламента Зинаида Гречаный.

Вместе с тем Новый год по-старому дает возможность еще раз загадать желание и поздравить родных и близких. На елке вновь горят огни, а в сердце – с новой силой зажигается надежда на лучшее будущее.

– Дорогие сограждане, от души поздравляю вас и желаю крепкого здоровья на весь год и на всю жизнь. Отдельно поздравлю всех жителей Молдовы с именем Василий и производных от него и желаю им долгих лет жизни и исполнения желаний! – написала она.

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