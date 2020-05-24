Гречаный поздравила граждан с Днём славянской письменности и культуры

0

Сегодня отмечается великий праздник для всех славян – День славянской письменности и культуры, когда чествуются святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Благодаря им более 400 миллионов носителей славянских языков по всему миру, в том числе в нашей стране, могут писать и излагать свои мысли на родном языке.

Спикер парламента Зинаида Гречаный поздравила с этим днём всех граждан Молдовы, для которых русский, украинский, болгарский, польский, белорусский или другие славянские языки являются родными.

⁃ С нескрываемой гордостью хочу отметить тот факт, что нынешнее руководство страны с уважением и должным вниманием относится к вопросам сохранения языка и культуры славянских народов, проживающих на территории Республики Молдова. Право разговаривать, читать и писать на родном языке – одно из главнейших прав, неотъемлемое в каждодневной жизни человека, которое цивилизованное демократическое государство обязано обеспечить, – подчеркнула она.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.