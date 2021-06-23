Гречаный поздравила госслужащих с их профессиональным праздником

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Зинаида Гречаный отметила, что тысячи государственных служащих ежедневно обеспечивают надлежащее функционирование и управление многочисленными государственными процессами в структурах центральной и местной администрации. Это профессионалы, преданные общественным интересам, которые вносят свой вклад в модернизацию и развитие страны.

– Сегодня, когда государственные служащие отмечают свой профессиональный день, выражаю им признательность за обеспечение эффективного государственного управления и проведение реформ, призванных повысить качество жизни людей. Профессионализм, настойчивость и ответственность чиновников способствуют грамотному и эффективному функционированию государственного механизма, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.

Она поблагодарила государственных служащих за патриотизм, самоотверженность и ответственность в достойном исполнении государственных функций и пожелала им здоровья и новых достижений в повседневной деятельности.

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