Гречаный поставила на место Гаврилицэ (ВИДЕО)

Гречаный поставила на место Гаврилицэ (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ напомнила Наталье Гаврилицэ, что она пришла на заседание парламента, чтобы представить программу своего правительства, а не читать с трибуны предвыборную речь.  

Госпожа Гаврилицэ, мы находимся на заседании парламента. Прошу вас не лить вёдрами. Это тоже граждане, это депутаты, избранные людьми. Прошу вас уважать парламент. Вы – кандидат, и я очень вас прошу представить программу. Откуда вы знаете, может быть, депутаты хотят проголосовать за вас? Имейте уважение и представьте программу! – сказала спикер. 

Напомним, сегодня парламент решает судьбу правительства Натальи Гаврилицэ.

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