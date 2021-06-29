Гречаный: Победа на выборах Блока коммунистов и социалистов будет означать победу нашего народа

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Председатель Парламента Республики Молдова, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня встречи с жителями населенных пунктов Дондюшанского района. Она поблагодарила жителей сел Телешеука, Хородиште, Сударка, Мошана и Бричаны за то, что, несмотря на сельскохозяйственные заботы и хлопоты, они приняли её приглашение к диалогу.

Во всех этих населенных пунктах, которые я сегодня посетила, люди ценят работу команды примаров и советников ПСРМ. Здесь, при поддержке Партии социалистов, были реализованы проекты по ремонту дорог и учебных заведений, уличному освещению, водоснабжению, поддержке малообеспеченных семей и т.д. Ни одно обещание не осталось невыполненным! В то же время перед нами по-прежнему стоят важные задачи, первейшие из которых — это полная газификация, строительство или модернизация систем водоснабжения и канализации. В искренних обсуждениях, полных мудрости наших людей, мы почувствовали сильную поддержку Блока коммунистов и социалистов. Наш долг — быть достойными этой поддержки и обеспечить победу Блока коммунистов и социалистов, потому что это будет означать победу нашего народа, — написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

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