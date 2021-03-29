Гречаный по итогам встречи с послом Китая: Будут приложены все усилия, чтобы вакцина как можно скорее оказалась в Молдове

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Зинаида Гречаный поблагодарила власти Китая за решение помочь нашей стране и предоставить по её просьбе вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи, а также за оперативные действия, предпринимаемые в этом направлении. Об этом шла речь на сегодняшней встрече спикера с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Молдове Чжаном Инхуном. В беседе принял участие и вице-председатель парламента, председатель Группы дружбы с Китайской Народной Республикой Влад Батрынча.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что в невероятно сложной пандемической ситуации доставка безопасных и эффективных вакцин будет очень важной поддержкой для нашей страны.

– По словам господина Чжана Инхуна, запрос председателя Парламента Республики Молдова был тщательно изучен в Китае, а решение о предоставлении партии вакцины указывает на очень тесные связи между нашими народами и между законодательными органами двух государств. Выразили единодушное мнение о том, что борьба с пандемией – это общая задача, и я была рада услышать, что китайская сторона приложит все усилия, чтобы как можно скорее доставить вакцину в Молдову, – отметила спикер на своей странице в соцсети.

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