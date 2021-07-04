Гречаный: Плечом к плечу встанем на защиту нашей Родины! (ВИДЕО)

Гречаный: Плечом к плечу встанем на защиту нашей Родины! (ВИДЕО)

Будущее страны зависит от каждого из нас. Только мы, граждане Республики Молдова, сможем навести порядок в нашем общем доме. Об этом на митинге говорила Зинаида Гречаный. Она призвала граждан быть едиными и плечом к плечу встать на защиту Родины. 

– Спросите у людей, где та команда, которой удалось справиться с кризисом, вытащить страну из долговой ямы и выплачивать зарплаты и пенсии, развивать страну, привлекать инвестиции? Никто с 2009 года не смог повторить этого. В каждом населённом пункте тех людей, которым дорога наша страна, гораздо больше. Мы не должны забывать о патриотизме. Не забывайте о душе молдаванина, о наших традициях и ценностях. Никто из других государств не должен привносить в Молдову свои ценности, они нам чужды. Давайте все вместе обойдем каждый дом и достучимся до каждого гражданина, чтобы все люди поняли, что будущее нашей страны после 11 июля зависит только от нас, – сказала она. 

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