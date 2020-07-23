Гречаный: ПДС вступила в сомнительную игру, затеянную “Pro Moldova” и “Шор”

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Парламентская фракция ПДС вступила в сомнительную игру, которую затеяли представители “Pro Moldova” и партии “Шор”. Такого мнения придерживается спикер Зинаида Гречаный. Об этом она заявила в эфире программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Председатель парламента уверена: поведение ПДС и ППДП еще припомнят избиратели этих политформирований.

– Оппозиция получит соответствующую отметку от избирателей. В дальнейшем фракции ПДС и ППДП, которые представляют законную оппозицию, должны объединить усилия и направить их на принятие правильных решений, вместе с правящей коалицией, – сказала она.

В продолжение обсуждений в эфире телепередачи спикер отметила, что обсуждение вотума недоверия кабмину Кику, которое состоялось в понедельник, 20 июля, прошло по абсолютно законной процедуре, даже если оппозиция говорит обратное.

– Не понимаю, почему оппозиция возмутилась. Статья 106 Конституции четко гласит, что обсуждение вотума недоверия проходит на пленарном заседании парламента на следующей неделе с момента подачи обращения, по иcтечении трех дней. Не понимаю, что именно удивило представителей оппозиции, – заявила Зинаида Гречаный.

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