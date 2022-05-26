Гречаный: ПДС игнорирует все наши инициативы. Так больше не может продолжаться, мы не видим смысла нашего нахождения в парламенте (ВИДЕО)

0

Зинаида Гречаный, председатель парламентской фракции БКС, в ходе брифинга отметила, что парламентское большинство игнорирует все законодательные инициативы оппозиции, и с этим нельзя мириться.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что фракция БКС, представляющая в парламенте 1/3 населения Республики Молдова, зарегистрировала 56 законопроектов, из которых только один был одобрен. 28 проектов получили отрицательное заключение правительства, а остальные даже не были рассмотрены кабмином. Проекты оппозиции не выносятся на обсуждение даже в парламентских комиссиях, отметила она. Депутат-социалист указала, что эти действия парламентского большинства противоречат Регламенту законодательного органа, в котором, согласно рекомендации Совета Европы и Евросоюза, предусмотрено включение инициатив оппозиции в повестку дня на шестой неделе с момента открытия парламентской сессии.

Гречаный также уточнила, что фракция БКС запросила проведение 36 парламентских слушаний руководителей различных госструктур, министров. В итоге было проведено только одно – с участием председателя Нацбанка, и то по очень узкой теме.

Зинаида Гречаный напомнила, что в прежнем созыве законодательного органа, когда сегодняшняя власть была в оппозиции, еженедельно рассматривались её инициативы, было одобрено 25 её законопроектов. Председатель фракции БКС считает, что политическая борьба должна вестись только в предвыборных кампаниях, а в течение депутатского срока должны разрабатываться и приниматься законы для граждан.

– Недопустимо, когда оппозицию игнорируют, и это не может долго продолжаться. Руководство БКС проинформировало об этом посольства иностранных государств в нашей стране, которые попросили нас предоставить им более подробную информацию. Мы не можем больше это терпеть, — заключила Зинаида Гречаный.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.