Гречаный: Опыт Венецианской комиссии чрезвычайно полезен для нас

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Зинаида Гречаный приняла участие во встрече, состоявшейся в формате видеоконференции, с докладчиками Венецианской комиссии, на которой присутствовал председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитетам Василе Боля, а также в режиме онлайн – министр юстиции Фадей Нагачевский.

Со стороны Венецианской комиссии в мероприятии участвовали докладчики Лиди Эрр (Люксембург), Йохан Хиршфельдт (Швеция), Йорген Стин Соренсен (Дания) и эксперт Игли Тотозани (Албания). Стороны обсудили проект закона о народном адвокате по защите прав предпринимателей, на который запросили мнение Венецианской комиссии.

Поблагодарили докладчиков за эффективный диалог. Опыт Венецианской комиссии чрезвычайно полезен для нас в наших усилиях по построению правового государства с полноценной и эффективной системой правосудия, – отметила стикер.

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