Гречаный: Очень важно, чтобы все парламентские фракции достигли согласия по пакету законов о Гагаузии

Зинаида Гречаный приняла участие в заседании рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия. Спикер отметила успехи, достигнутые в деятельности данной группы, и поблагодарила её членов за достижения в 2020 году, а также внешних партнеров, особенно правительство Швеции, IMC, ОБСЕ и другие международные организации, за содействие диалогу на этой платформе.