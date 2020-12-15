Гречаный: Очень важно, чтобы все парламентские фракции достигли согласия по пакету законов о Гагаузии

Зинаида Гречаный приняла участие в заседании рабочей группы по обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия. Спикер отметила успехи, достигнутые в деятельности данной группы, и поблагодарила её членов за достижения в 2020 году, а также внешних партнеров, особенно правительство Швеции, IMC, ОБСЕ и другие международные организации, за содействие диалогу на этой платформе.
Гречаный выразила надежду на то, что участники группы продолжат конструктивное обсуждение, руководствуясь национальными интересами Республики Молдова и государственности страны.
– Очень важно, чтобы все парламентские фракции достигли широкого согласия по поводу принятия в окончательном чтении трех законопроектов, подготовленных членами Совместной рабочей группы Парламента Республики Молдова и Народного собрания АТО Гагаузия. Проекты направлены на улучшение коммуникации между центральными властями и властями автономии и налаживание совместных действий по важным социальным, экономическим и правовым направлениям, – подчеркнула она.
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