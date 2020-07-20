Гречаный о хаосе, устроенном в парламенте оппозицией: Вы показали, что деятельность правительства вас вообще не интересует

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Депутаты оппозиционных партий показали, что деятельность правительства их не интересует. Так спикер парламента прокомментировала устроенный сегодня ими на заседании хаос.

Председатель законодательного органа отметила, что большинство депутатов, выдвинувших вотум недоверия правительству Кику и вызвавших его таким образом в парламент, представленный премьером отчет даже не слушали.

– Сегодня вы показали, что деятельность парламента вас вообще не интересует, – сказала она.

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