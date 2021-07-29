Гречаный – новоиспечённым депутатам: Не предавайте Родину, Республику Молдова! (ВИДЕО)

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Чтобы страна процветала, политики должны не бороться друг с другом, а сотрудничать и находить точки соприкосновения. Об этом с парламентской трибуны заявила экс-спикер, глава фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный.

Она отметила, что с трибуны всё чаще звучат неоправданные обвинения и обещания скорой мести. Депутаты забывают, что должны служить народу и представлять в парламенте волю тех, кто доверил им свои голоса, с сожалением сказала депутат.

– Вне зависимости от языка общения, национальности, социальной позиции, возраста или политических предпочтений каждый из нас представляет Республику Молдова, а парламент, высший законодательный орган, обязан защищать наши права и свободы, нашу Родину. Нас всех должна объединять любовь к нашей стране, – выразила уверенность Зинаида Гречаный.

Она пожелала новоиспечённым депутатам гордиться своей работой и выполнять её так, чтобы потом не было стыдно смотреть в глаза гражданам, уметь слушать оппонентов, не только обещать, но и делать, и, самое главное, – не предавать Родину, Республику Молдова.

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