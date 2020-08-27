Гречаный: Независимость необходимо защищать ежедневно, трудом и любовью к стране!

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Председатель парламента обратилась к гражданам по случаю празднования 29-й годовщины независимости Республики Молдова.

В этот день мы отдаём дань уважения 280 депутатам, которые 27 августа 1991 года проголосовали за Декларацию о независимости Республики Молдова. Их мужественный поступок дал нам шанс обрести свою идентичность, заложить основы независимого государства и создать возможности для развития страны в соответствии с видением и чаяниями нашего народа. Почти три десятилетия независимости преподали нам много уроков. Во-первых, они показали нам, что независимость имеет свою цену, и что её необходимо защищать ежедневно, трудом и любовью к стране. Усилия, прилагаемые гражданами для развития сообществ, для поддержания стабильности в учреждениях и в стране на протяжении всех этих лет, достойны благодарности, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.

Она отметила, что построение процветающей страны счастливых граждан, гордящихся своим государством, становится всё более трудной задачей перед лицом глобального пандемического кризиса. Но решимость работать не покладая рук, плечом к плечу, для страны и народа, доверие и поддержка граждан придают оптимизм, мужество и силу.

Гражданам необходимо знать, что они не остались один на один с этим вызовом, и что государство прилагает все усилия, чтобы защитить их, где бы они ни находились. Уверена, что у нас всё получится, и мы успешно реализуем все прекрасные инициативы для развития страны и повышения благосостояния граждан. У нас только одна страна – Республика Молдова. Все наши мысли и заботы о ней и её людях, – подытожила Гречаный.

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