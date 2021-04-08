Гречаный: Необходимо беречь и поощрять мир и согласие между всеми национальностями в Молдове!

Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день ромов. В этот день мы чтим богатую и красивую историю и культуру ромов, написала на своей странице в соцсети председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный. Вместе с тем, добавила она, сегодня мы отдаём дань памяти почти полумиллиону ромов, убитых во время Второй мировой войны в нацистских концлагерях.
– К сожалению, даже сегодня ромы сталкиваются с дискриминацией в своей повседневной жизни. Но в цивилизованном мире никто не должен подвергаться маргинализации из-за этнической принадлежности или из-за того, что разделяет другие ценности. Необходимо беречь и поощрять мир и согласие между всеми национальностями в Республике Молдова, – отметила она.
Пользуясь случаем, спикер поздравила всех ромов нашей страны с сегодняшним праздником.
– Спасибо за то, что вы обогащаете нас своей самобытной и яркой культурой, свободолюбием, которые, я уверена, могут служить вдохновением и уроком для всех остальных народов. Желаю вам здоровья, достатка и семейного счастья! – добавила она.
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