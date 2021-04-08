Гречаный: Необходимо беречь и поощрять мир и согласие между всеми национальностями в Молдове!

Сегодня, 8 апреля, отмечается Международный день ромов. В этот день мы чтим богатую и красивую историю и культуру ромов, написала на своей странице в соцсети председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный. Вместе с тем, добавила она, сегодня мы отдаём дань памяти почти полумиллиону ромов, убитых во время Второй мировой войны в нацистских концлагерях.