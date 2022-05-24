Гречаный: Нельзя допустить дестабилизации, которой хотят определённые внешние силы

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Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов призвала к консолидации и диалогу, а Майю Санду – доказать, что она президент всей страны, а не одной политической партии. Гречаный расценила как политическое преследование начатые в отношении Игоря Додона процессы.

Зинаида Гречаный отметила, что власть должна не разобщать общество, а наоборот объединять его. Она также добавила, что в условиях нестабильной ситуации у границ Молдовы нашей стране не нужна внутренняя борьба, а ПСРМ всегда выступала и продолжает выступать за стабильность и спокойствие в государстве.

В заключение Гречаный обратила внимание на то, что определённые силы извне хотят дестабилизировать ситуацию в Молдове и призвала руководство страны и все политические силы консолидироваться, чтобы не допустить этого.

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