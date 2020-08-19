Гречаный: Наша задача – создать такие условия, при которых граждане захотят и смогут вернуться домой

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Сегодня, в первый день пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит в режиме онлайн, Зинаида Гречаный выступила с речью на тему «Мобильность людей: проблемы, возможности и решения». В своем выступлении она рассказала о трудовой миграции и политике, проводимой молдавскими властями для эффективного управления ею и направленной на возвращение граждан.

Спикер отметила, что молдавские власти рассматривают миграцию в контексте эффективного управления миграционными потоками, которые должны способствовать легальной миграции молдаван и их возвращению, воссоединению семей. Она сообщила, что в настоящее время реализуются национальные программы по созданию возможностей для использования навыков, умений и финансовых ресурсов, накопленных трудовыми мигрантами. В то же время, предпринимаются усилия по созданию привлекательных условий для людей, уехавших на учебу за границу, на основе двусторонних соглашений между Молдовой и другими государствами.

– Поблагодарила власти и граждан стран, в которых живут и работают граждане Республики Молдова, и призвала международное сообщество более тесно сотрудничать между странами происхождения, транзита и назначения. Подчеркнула, что наша общая задача – создать такие условия, при которых граждане захотят и смогут вернуться домой, – подытожила Зинаида Гречаный.

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