Гречаный: Наш долг – сохранять историческое наследие наших предков!

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День национального костюма был учрежден парламентом в 2015 году. С тех пор этот праздник мы отмечаем ежегодно в последнее воскресенье июня.

Национальная одежда, наряду с обычаями и традициями, является частью нашей национальной истории. Традиционные костюмы впечатляют мастерством рукодельниц украшать ткани, вышивать различные узоры, в которых присутствуют элементы, определяющие нас как нацию, в частности: изображение креста, колоса, винограда, пишет на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный.

Женский и мужской молдавский народный костюм включает в себя несколько компонентов, в том числе: одежду, обувь, украшения. По виду костюма мы можем определить социальный статус человека, род занятий и место его происхождения. Поэтому национальный костюм очень важен для нашего народа, он характеризует образ жизни жителей страны, отметила она.



– В наши дни наблюдается красивая тенденция возрождения традиционного костюма. Всё больше и больше молодых людей предпочитают жениться, выходить замуж и крестить детей в национальных костюмах. Эта традиция должна быть продолжена и передана будущим поколениям. Наш долг – сохранять историческое наследие наших предков. Я призываю население Республики Молдова уважать и сохранять наши прекрасные традиции, – подытожила спикер.

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