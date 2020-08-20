Гречаный направила поздравления с национальным праздником спикеру парламента Венгрии

Гречаный направила поздравления с национальным праздником спикеру парламента Венгрии

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный направила поздравительное послание Председателю Национального Собрания Венгрии Ласло Коверу по случаю Национального дня этой страны – Дня Святого Стефана. 

Спикер отметила динамичное сотрудничество между Республикой Молдова и Венгрией и выразила готовность продолжать и углублять отношения дружбы и сотрудничества между двумя государствами, в том числе на парламентском уровне.

– Твердо убеждена, что двустороннее сотрудничество, основанное на взаимном доверии и взаимопонимании, будет иметь новые перспективы развития, – подчеркнула она. 

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