Гречаный: Национальные меньшинства должны иметь достойное представительство в органах власти

Молдова богата разноцветьем национальностей и культур. Сохраняя самобытность, этнические группы обогащают друг друга и общую культурную палитру нашей страны. Об этом сегодня, по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития, заявила спикер Зинаида Гречаный.

– Мы разные, но мы едины, и должны беречь и укреплять это единство. Никогда не устану повторять, что для сохранения мира важно относиться друг к другу с уважением и взаимным доверием, – подчеркнула она.

Гречаный отметила также, что национальные меньшинства должны иметь достойное представительство в органах власти.

– Они должны быть активно представлены в парламенте так, как представлены сейчас во фракции ПСРМ: почти четверть наших депутатов принадлежат к национальным меньшинствам. А все вместе мы выражаем чаяния единой Молдовы – молдаван, украинцев, русских, гагаузов, болгар, евреев, поляков, азербайджанцев, армян, ромов, белорусов, казахов и т.д. В Молдове всем должно быть

комфортно и все должны жить безопасно и счастливо. Так было и так должно продолжаться, – подытожила председатель парламента.