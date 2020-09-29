Гречаный: Мы заинтересованы в развитии всех регионов нашей страны!

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Председатель Парламента РМ приняла сегодня участие в диалоге на высоком уровне «Функциональная автономия как всеобъемлющая стратегия управления: международная практика и молдавский опыт». Встреча была организована онлайн под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В приветственной речи Зинаида Гречаный отметила активизацию деятельности парламентской рабочей группы по обеспечению функциональности автономно-территориального образования Гагаузия при содействии внешних партнеров и поблагодарила членов этой группы за их продуктивную работу. Она также отметила позитивную эволюцию в процессе совершенствования законодательной базы и выразила надежду, что этот процесс будет иметь логическое завершение, которое будет принято единогласно.

– Считаю, что Республика Молдова уже накопила успешный опыт обеспечения функциональной автономии в Гагаузии, что можно рассматривать как хороший пример. С 1994 года, когда был принят Закон об особом правовом статусе Гагаузии, Кишинев и Комрат прошли долгий и сложный путь. И, несмотря на разные политические события, они продемонстрировали политическую зрелость и уважение к гражданам Республики Молдова, – отметила спикер.

Зинаида Гречаный поблагодарила Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Парламентскую ассамблею ОБСЕ за их интерес к Республике Молдова и за их поддержку в налаживании диалога, чтобы гарантировать всем гражданам страны полную уверенность в том, что они могут жить в мире в условиях равного социального и экономического развития.

– Мы подтвердили заинтересованность центральных властей Республики Молдова в развитии всех регионов нашей страны и подчеркнули важность тесного сотрудничества в борьбе с негативными последствиями пандемического кризиса, – добавила она. Председатель парламента также отметила хороший уровень сотрудничества с руководством Народного собрания Гагаузии и с башканом Ириной Влах и поблагодарила участников проведенного диалога. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.