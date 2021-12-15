Гречаный: Мы выступаем за полное освоение географических, исторических и социокультурных преимуществ ПАЧЭС

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Председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Генеральным секретарём Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Асафом Гаджиевым, который в настоящее время находится с визитом в Кишинёве.

Зинаида Гречаный приветствовала Асафа Гаджиева в нашей стране и высоко оценила хорошее сотрудничество Республики Молдова, парламента страны с ПАЧЭС.

Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества, отметив, что межпарламентское взаимодействие в Черноморском регионе имеет большой потенциал во многих сферах. Молдова заинтересована в расширении сотрудничества в рамках проектов в области инфраструктуры, транспорта, торговли, энергетики и окружающей среды, информационных технологий.

Зинаида Гречаный выступила за полное освоение географических, исторических и социокультурных преимуществ ПАЧЭС. Председатель фракции Блока коммунистов и социалистов поблагодарила Асафа Гаджиева за его открытость по отношению к Республике Молдова и её ожиданиям, за последовательную поддержку нашей страны в ПАЧЭС.

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