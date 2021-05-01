Гречаный: Мы продолжим искать и находить решения для поддержки наших сограждан!

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Молдавский народ всегда отличался трудолюбием, мы вкладываем душу во все, что делаем. Поэтому День труда – особый праздник для наших сограждан. Он считается символом весны, надежды и уважения к человеческому труду, прежде всего со стороны государства, отмечает спикер Зинаида Гречаный.

Парламент Республики Молдова, пишет она, реализовал целый ряд инициатив для поддержки жизнеспособности рынка труда в условиях пандемического кризиса. Для работодателей был установлен мораторий на проверки со стороны государства, утверждены субсидии на выплату процентов по кредитам, запущена программа возмещения НДС, продлен срок подачи деклараций и отчетов, в первом чтении проголосовано снижение НДС до 6% для HoReCa и др. В то же время было учреждено пособие по безработице, увеличена заработная плата медицинских работников и планировалось ее очередное повышение на 40%, также предстояло одобрить выплату задолженности по зарплате сотрудникам Железной дороги Молдовы и субсидирование национальных общественных объединений людей с ограниченными возможностями, действовало автоматическое продление степени нетрудоспособности.

Решение Конституционного суда и подписание указа о роспуске парламента делают невозможной реализацию этих мер по поддержке работодателей и работников, добавила она. Все же законодательному органу удалось принять ряд важных законов, имеющих долгосрочный эффект: ратифицирована Конвенция Международной организации труда о службах гигиены труда, в Трудовой кодекс внесены поправки с целью мотивации сотрудников, работающих в условиях повышенного риска для здоровья, принят закон, согласно которому учителя, работающие по индивидуальному договору, получили право на ежегодный оплачиваемый отпуск, введены ваучеры для оплаты работы поденщиков в сельском хозяйстве, утвержден новый механизм индексации пенсий и многое другое.

– Мы продолжим искать и находить решения для поддержки наших сограждан, трудящихся во имя развития страны, а также пенсионеров, посвятивших этой цели лучшие годы жизни. Для нас очень важно, чтобы труд приносил людям радость и чтобы его ценили по достоинству. С праздником 1 Мая, дорогие сограждане! Пусть весна будет наполнена радостью, счастьем и оптимизмом, а дом – пониманием и любовью. Желаю вам мира, здоровья и благополучия! – подытожила Зинаида Гречаный.