Гречаный: Мы прилагаем очень серьёзные усилия для получения безопасных и эффективных вакцин на условиях благотворительности

Парламент готов поддержать любую инициативу правительства и Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью для преодоления сложной ситуации и предоставить дополнительные полномочия в этом отношении. Об этом Зинаида Гречаный заявила на рабочем заседании с участием членов действующего кабинета министров во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, а также советников председателя парламента.

– Мы оценили состояние пандемии, когда продолжают регистрировать новые антирекорды по количеству заболеваний и смертей ежедневно. Было подчеркнуто, что в этой тревожной ситуации требуется принятие немедленных кардинальных мер. В связи с этим обсудили детали срочной закупки вакцин, необходимых для массовой иммунизации всех категорий граждан. Чтобы облегчить этот процесс, парламент внес поправки в несколько законодательных актов, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Спикер выразила благодарность партнерам Республики Молдова за оказанную помощь. Она также объявила, что власти продолжают прилагать очень серьёзные усилия для получения безопасных и эффективных вакцин на условиях благотворительности.

Участники встречи рассмотрели социально-экономическую ситуацию в деловой среде с точки зрения воздействия пандемии COVID-19. Они подтвердили важность сохранения ограничений, соответствующих текущим реалиям, которые строго необходимы для противодействия распространению коронавируса. В то же время представители исполнительной власти проинформировали о конкретных мерах, которые предпринимаются для обеспечения продовольственной безопасности страны.