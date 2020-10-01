Гречаный: Мы предложим и другие инициативы, чтобы дать пенсионерам всё, чего они заслуживают!

Вот уже тридцать лет, как ООН провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. Почти четверть населения Молдовы – это граждане в возрасте 60 лет и старше. И это не просто статистика, в ней конкретные люди и их судьбы, отметила на своей странице в соцсети председатель парламента Зинаида Гречаный.

– Среди них те, кто пережил тяжелые испытания Великой Отечественной войны и послевоенную разруху. Это люди, которые построили Молдову. Именно они вырастили и воспитали целые поколения граждан. Низкий поклон им за большой вклад в строительство и развитие страны! – подчеркнула она.

Сегодняшнее руководство страны, добавила Гречаный, считает защиту пожилых людей одной из важнейших социальных задач. Для их поддержки было принято решение об индексации пенсий дважды в год. Увеличена единоразовая помощь, которая в этом году составит 1600 леев. Расширены категории получателей путевок на санаторное лечение.

– Но поскольку эти люди достойны большей поддержки и помощи, мы предложим и другие инициативы, чтобы дать им все, чего они действительно заслуживают. Из-за пандемии пожилые люди стали более уязвимыми и изолированными. Я обращаюсь к представителям государственных учреждений, предприятий, обществу, каждому гражданину – проявлять к ним больше уважения, заботы и сочувствия. Не трость, а тёплая рука и добрые слова должны быть их опорой. Желаю всем пожилым людям поддержки со стороны близких, здоровья, щедрой осени и долгих лет жизни! – подытожила она.

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